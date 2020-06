Le finestre di Nintendo NY sfasciate durante le proteste

I cittadini degli Stati Uniti e di buona parte del mondo sono sfiduciati e arrabbiati. La morte di George Floyd, a seguito di un atto di brutalità di un poliziotto locale, ha innescato proteste globali a sostegno del movimento Black Lives Matter e delle cause a loro associate. Buona parte di queste manifestazioni sono state pacifiche, ma a volte le proteste hanno lasciato il posto a rivolte in piena regola, innescate dai manifestanti o dalla stessa polizia. Oggi i manifestanti hanno marciato per le strade di New York City, e a Manhattan a soli nove minuti a piedi dalla Trump Tower c’è la sede del negozio Nintendo NY. Non ci si stupisce troppo, quindi, che alcuni manifestanti particolarmente agitati abbiano sfasciato una delle finestre frontali durante la marcia. I dettagli del gesto sono ancora incerti, ma sicuramente il danno ha senz’altro molta meno importanza della perdita di vite umani, causa al centro delle proteste. Nessuno dovrebbe rompere le vetrate di un negozio, ma fortunatamente la Nintendo può permettersi di ripararla quanto prima.

Finora la casa giapponese non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle proteste, alla Black Lives Matter o agli eventi associati. Tuttavia, diverse case di produzione della game industry hanno pubblicato messaggi o hanno ritardato eventi a causa degli eventi in corso. Il live event di presentazione della PlayStation 5 è stata rimandata come segno di sostegno delle proteste, e perfino l’aggiornamento della quarta stagione di Call of Duty Modern Warfare previsto per oggi è stato annullato a data da destinarsi.