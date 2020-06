A Total War Saga TROY sarà gratuito al lancio per 24 ore

È di oggi l’annuncio da parte di SEGA e Creative Assembly che A Total War Saga: TROY sarà disponibile esclusivamente tramite l’Epic Games Store il 13 agosto 2020, e sarà gratuito per chiunque effettuerà il download nelle prime 24 ore. Grazie alla combinazione unica di Total War, serie vincitrice del premio BAFTA, che unisce strategia a turni e spettacolari battaglie in tempo reale, il titolo permette ai giocatori di immergersi nel pieno della guerra di Troia, il leggendario conflitto dell’età del bronzo, e di poter vestire i panni di Achille, Ettore e tanti altri eroi leggendari nella lotta per la difesa della grande città di Troia o per la sua completa distruzione.

Tim Heaton, Chief Studios Officer presso SEGA, ha dichiarato:

Grazie ad Epic siamo in grado di offrire gratuitamente un titolo Total War alla data di lancio. Siamo veramente emozionati di poter fare una cosa simile per i nostri giocatori. Non vuol dire soltanto poter portare la storia e la leggenda di Troia a un pubblico più vasto grazie all’enorme piattaforma di Epic, significa anche che molti nuovi giocatori potranno provare per la prima volta Total War e il gameplay unico che ha reso famosa questa serie.

A Total War Saga TROY sarà pubblicato su PC in esclusiva sull’Epic Games Store giovedì 13 agosto 2020. A Total War Saga TROY sarà disponibile presso altri store digitali per PC come Steam da agosto 2021.