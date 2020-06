Pokemon Spada e Scudo: data e nuovo trailer dell’espansione L’isola solitaria dell’armatura

Come vi avevamo fatto sapere ieri, oggi due giugno sarebbero state rivelate novità riguardo l’espansione “L’isola solitaria dell’armatura” di Pokemon Spada e Scudo. Ebbene, The Pokemon Company ha da poco rilasciato un trailer di tre minuti dell’expansion pass che include i due DLC “L’isola solitaria dell’armatura” e “Le terre innevate della corona“.

Il filmato mostra entrambi le parti del pass, con nuove location e pokemon leggendari, dove Kubfu è protagonista assoluto. Alla fine del video viene svelata la data d’uscita; “L’isola solitaria dell’armatura” sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 17 giugno. “Le terre innevate della corona” dovrebbe invece arrivare in autunno, ma ancora non c’è una data ufficiale. Il video è in giapponese.

Questa la descrizione dell’espansione di Pokemon Spada e Scudo attraverso il Nintendo e-shop:

“Preparati ad esplorare un’isola enorme al largo della costa di Galar, l’Isola dell’Armatura! Vi troverai una grande varietà di paesaggi naturali, incluse spiagge, foreste, paludi, caverne e dune!

Diventa l’apprendista dell’ex Campione di Galar, Mustard, che è anche il mentore del Campione Dandel. Incontra nuovi rivali, affina le tue abilità e padroneggia nuovi stili di lotta con il Pokémon leggendario Kubfu!

Potrai anche far assumere la forma Gigamax all’evoluzione finale del Pokémon compagno con cui hai iniziato la tua avventura, Rillaboom, Cinderace o Inteleon, e scoprire la sua nuova mossa Gigamax!”