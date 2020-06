Airtel nominata “Preferred Network” di PUBG MOBILE Pro League South Asia

Gli organizzatori della PUBG MOBILE Pro League South Asia (PMPL) hanno annunciato una partnership con la società di telecomunicazioni indiana Bharti Airtel . La partnership vedrà Airtel fungere da “rete preferita” per il torneo e alla società verranno inoltre concessi i diritti di streaming della competizione sulla sua app Airtel Xstream. Inoltre, alcune esperienze “esclusive” saranno disponibili anche per i clienti Airtel come parte dei suoi attuali vantaggi “Airtel Thanks”, ha dichiarato la società nel suo annuncio.

Airtel Xstream è un servizio di televisione digitale che offre agli abbonati in India l’accesso alle piattaforme Over The Top (OTT), insieme ai normali canali TV. Ciò consentirà agli abbonati Airtel Xstream in India di guardare il torneo sui loro televisori.

PUBG MOBILE continua a essere l’ esportatore numero uno nella regione dell’Asia meridionale, portando altri titoli con margini significativi, sia in termini di montepremi che di spettatori. Nessun altro titolo nella regione ha un montepremi vicino a quello che PUBG MOBILE ha da offrire e nel 2019 ha rappresentato quasi il 50% dell’intero montepremi di Esport nella regione.

La serie di tornei PMPL in corso in Asia meridionale è il più alto livello di competizione nella regione per il titolo e vede le migliori squadre provenienti da India, Nepal e Bangladesh competere per un montepremi di $ 5 milioni in tutta la stagione.

PMPL South Asia offre un montepremi di $ 200.000. Il PMPL si svolge anche in altre regioni come le PMPL Americas e in varie altre PMPL regionali nel sud-est asiatico. Il torneo è iniziato a marzo ed è stato costretto a fare una pausa di due mesi a causa del COVID-19 e di un blocco in India. Riprese il 22 maggio.

La partnership di Airtel sarà il secondo grande annuncio di sponsorizzazione di PMPL in Asia meridionale dopo aver recentemente rivelato una sponsorizzazione di livello platino con il marchio di bevande analcoliche Mountain Dew. Il partner in loco di Tencent e PUBG MOBILE in India per PMPL è NODWIN Gaming, che ha recentemente annunciato una partnership con Airtel per un sistema nazionale di classificazione e assegnazione chiamato “Airtel Indian Esports Tour“.

NODWIN Gaming (che è cliente e investitore di minoranza in AFK Gaming) ha contribuito a facilitare l’accordo tra Airtel e PUBG MOBILE Pro League South Asia.