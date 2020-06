PlayStation Now aggiunge Metro Exodus, Dishonored e NASCAR Heat 4

Metro Exodus, Dishonored 2 e NASCAR Heat 4 sono ora disponibili su PlayStation Now, ci fa sapere Sony Interactive Entertainment con un post sul blog ufficiale PayStation. PlayStation Now offre oltre 800 giochi per PlayStation 4 e altre console della casa, che possono essere riprodotti in streaming sia su PlayStation 4 che PC, e i numeri degli abbonati sono sempre più in aumento. Gli utenti di PlayStation 4 possono anche scaricare e installare gli oltre 300 giochi da giocare in loco. È prevista una prova gratuita di sette giorni e il servizio costa 9,99$ al mese o 59,99$ all’anno. Ecco una panoramica dei tre giochi disponibili a giugno su PlayStation Now.

Metro Exodus

Disponibile per il download (solo sistema PS4) e in streaming fino a martedì 30 novembre 2020. Metro Exodus è un epico sparatutto narrativo in prima persona firmato 4A Games. Il gioco combina combattimenti letali e furtività con esplorazione e survival horror in uno dei mondi più immersivi mai creati. Esplora le terre selvagge russe negli enormi livelli non lineari e segui un’emozionante storia che dura un anno intero: primavera, estate e autunno, fino al profondo inverno nucleare. Ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus prosegue la storia di Artyom nella più grande avventura della saga di Metro.

Dishonored 2

Dishonored 2 è ambientato 15 anni dopo la sconfitta del Lord Reggente e la fine della peste. Un usurpatore venuto da un altro mondo ha strappato il trono all’imperatrice Emily Kaldwin, lasciando il destino delle isole appeso a un filo. Nei panni di Emily o di Corvo, viaggia ben oltre le leggendarie strade di Dunwall e raggiungi Karnaca, un’antica città costiera che nasconde la chiave per riportare Emily al potere. Armato del Simbolo dell’Esterno e di incredibili nuovi poteri soprannaturali, dai la caccia ai tuoi nemici e riprendi ciò che è tuo di diritto.

NASCAR Heat 4

Che tu sia solo curioso di vedere le corse automobilistiche o un fan appassionato, le emozioni di NASCAR Heat 4 sono un’ottima rappresentazione di questo sport. Lo sviluppatore Monster Games ha perfezionato il suo talento e presenta ai conducenti una vasta gamma di modalità, per dimostrare le proprie abilità di guida, tra cui una stabile Carriera, sfide e scontri in multiplayer.