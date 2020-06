FunPlus Phoenix in partnership con il ristorante Fish Cool per cinque anni

L’organizzazione cinese di Esport, FunPlus Phoenix (FPX) ha annunciato di aver rinnovato ed esteso la sua partnership con il marchio di ristoranti cinesi Fish Cool con un accordo di cinque anni.

Questa è la prima volta che un’organizzazione cinese di Esports ha firmato una partnership di questa lunghezza con un marchio non endemico.

Nel maggio del 2019, FPX ha firmato per la prima volta un accordo di partnership con Fish Cool. Dopo sei mesi, l’organizzazione ha vinto il campionato mondiale League of Legends a Parigi. Dopo questa vittoria, FPX ha firmato diversi marchi e sponsor non endemici di alto profilo, tra cui il marchio automobilistico globale BMW , il marchio cinese di smartphone OPPO e il marchio di chip fotografici Oishi .

FPX è stata fondata nel 2017 e attualmente compete in League of Legends, Peacekeeper Elite e Counter-Strike: Global Offensive . Recentemente, FPX vinto runner-up nella League of Legends Mid-Season Cup, portando a casa $ 120K USD di premi in denaro.