Esport: le industrie mostrano supporto per la comunità nera

EA Sports sta posticipando la celebrazione di Madden NFL 21 come produttori di giochi, organizzazioni di Esport, creatori di contenuti e giocatori mostrano supporto per la comunità nera mentre proteste e disordini civili scoppiano nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti. Le proteste sono in risposta alla morte di George Floyd, morto la scorsa settimana mentre era sotto la custodia di quattro agenti di polizia di Minneapolis. L’incidente è stato catturato in video e condiviso sui social media, suscitando indignazione a livello nazionale.

EA Sports , Riot Games , Twitch e ASTRO Gaming , tra gli altri, hanno rilasciato dichiarazioni di supporto:

Domenica la EA Sports ha dichiarato in una dichiarazione che avrebbe posticipato la presentazione della Madden NFL 21 per concentrarsi invece su ciò che è più importante in questo momento.

Stiamo con la nostra comunità afroamericana / nera di amici, giocatori, colleghi e partner. La nostra attenzione immediata è sulle azioni che possiamo intraprendere per guidare il cambiamento contro il trattamento ingiusto e il pregiudizio sistematico che sta affliggendo la nazione e il nostro mondo

La piattaforma di streaming Twitch ha dichiarato in una dichiarazione che la sua comunità non può celebrare i contributi della comunità nera sulla sua piattaforma mentre ignora ciò che sta accadendo nel paese.

I neri hanno sofferto per troppo tempo sotto il peso opprimente del razzismo in America, non possiamo deliziarci con i contributi creativi della comunità nera su Twitch e rimanere in silenzio mentre soffrono. Non lasciare che l’ingiustizia di oggi ci impedisca di creare un domani migliore per la nostra comunità.

Nove delle 10 squadre della League of Legends Championship Series (LCS) hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno della comunità nera, tra cui 100 Thieves , Cloud9 , Dignitas , Evil Geniuses , FlyQuest , Golden Guardians , Immortals , Team Liquid e Team SoloMid .

Altre organizzazioni di Esport hanno partecipato , tra cui Gen.G Esports , Panda Global , Spacestation Gaming , eUnited , Rogue , FaZe Clan e NRG Esports .

Il team del Call of Duty League, Minnesota R0KKR , che ha ospitato le prime partite della stagione CDL 2020 alla fine di gennaio all’Armory di Minneapolis, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Infine, creatori di contenuti e giocatori professionisti come Juan “Hungrybox” Debiedma , Eric “ESAM” Lew , Joedat “Voyboy” Esfahani , Ben “Dr Lupo” Lupo , Tim “Timthetatman” Betar e Tyler “Ninja” Blevins hanno mostrato supporto per Comunità nera con dichiarazioni di supporto.

Be. An. Ally! Here is an example on how to do it properly!

Streamer: @DrLupo pic.twitter.com/70sGmuvvTV — RissaRosay (@RissaRosay) May 30, 2020

La morte di Floyd è venuta alla luce quando un video di quattro ufficiali che lo trattengono, catturato da un testimone, è diventato virale. Il video mostra un ufficiale con il ginocchio sul collo di un Floyd ammanettato, che può essere sentito dire: “Non riesco a respirare”. Mentre il video continua, Floyd smette di rispondere.

L’ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin, che è visto nel video con il ginocchio sul collo di Floyd, è stato licenziato dal dipartimento di polizia di Minneapolis e accusato formalmente di omicidio di terzo grado e omicidio di secondo grado. Oltre a protestare contro la cattiva condotta generale e l’uso eccessivo della forza da parte della polizia contro le persone di colore, i manifestanti sono arrabbiati che altri tre ufficiali visti nel video non siano stati accusati e che Chauvin non sia stato accusato di omicidio di primo grado.