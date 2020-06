GTFO: nuovo update in arrivo la prossima settimana

GTFO, promettente titolo FPS survival horror coop disponibile su Steam, sta per ricevere un grosso aggiornamento la prossima settimana. Lo studio di sviluppo 10 Chambers Collection ha annunciato che l’update a cui ci stiamo riferendo arriverà il giorno 11 Giugno. Da quanto riferito dagli sviluppatori, l’aggiornamento conterrà una nuova area chiamata The Lab.

7 nuove possibili spedizioni, nuove armi ed un nuovo nemico. Come per le precedenti nuove aggiunte, The Lab andrà a sostituire le spedizioni già esistenti per permettere a tutti di provare i nuovi contenuti, ma in tal modo non sarà possibile continuare a fare spedizioni che sono tutt’ora presenti.

Punto particolare dell’update però, sarà il contenuto riguardante la storia e la lore del gioco. Tale contenuto darà modo di capirne di più della storia e del setting di questo FPS survival horror estremamente difficile. Tant’è che la 10 Chambers Collection ha addirittura assunto uno scrittore per farsi aiutare nell’elaborare la storia stessa. Ricordiamo che GTFO è ancora in Early Access ma, a quanto pare, il titolo non tarderà ad arrivare nella sua versione completa.