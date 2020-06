League of Legends Pro League ha annunciato un rebrand

TJ Sports ha annunciato che la sua principale competizione della League of Legends in Cina, la League of Legends Pro League (LPL), è stata rinominata con un nuovo logo. Secondo l’annuncio , il logo rinominato rappresenta lo “stile di gioco aggressivo” e la natura “coraggiosa e impavida” della lega.

TJ Sports è una joint venture tra Riot Games e Tencent Holdings, produttore di League of Legends .

TJ Sports ha anche annunciato che la LPL Summer Split inizierà il 5 giugno. Le prime quattro squadre della Summer Split rappresenteranno la LPL nel campionato mondiale League of Legends 2020 in Cina a ottobre.

L’11 maggio , Wei Huang, vicedirettore della Propaganda del distretto di Shanghai Pudong, ha dichiarato in una conferenza stampa che il campionato mondiale League of Legends non verrà ritardato o annullato a causa della pandemia di COVID-19, e si svolgerà ancora nella Shanghai Pudong quartiere.