Il Sitges Film Festival promuove un’edizione online di Fantastic 7

Il Sitges Film Festival, in collaborazione con il Marché du Film del Festival di Cannes e il promotore della piattaforma Blood Window, Bernardo Bergeret, presenterà una selezione internazionale di sette fantastici progetti di genere, scelti tre sette festival diversi di tutto il mondo, alla seconda edizione del forum Fantastic 7. L’intenzione di questa iniziativa è quella di promuovere i talenti dal fantastico universo di genere e ottenere supporto e finanziamenti per essere in grado di produrre i progetti presentati. L’evento si svolgerà il 24 e 26 giugno e potrà essere seguito tramite la piattaforma Marché du Film Online.

Fantastic 7 è nato lo scorso anno come iniziativa incentrata sulle opportunità di marketing per le opere di registi emergenti, e questa iniziativa era stata presentata al Festival di Cannes stesso. Per questo 2020, nonostante la situazione sanitaria globale, Fantastic 7 è di nuovo attivo grazie al Marché du Film Online. La mattina di mercoledì 24 giugno, i progetti saranno proiettati e venerdì 26, durante l’intera giornata, gli speed meeting si terranno in una pitch box tra gli autori del progetto e i produttori interessati.

I sette festival che hanno selezionato i film sono, oltre a Sitges, il Bucheon International Fantastic Film Festival (Corea del Sud), il Cairo International Film Festival (Egitto), Guadalajara International Film Festival (Messico), l’International Film Festival & Awards in Macao (Cina), South by Southwest in Austin (USA) e il Toronto International Film Festival (Canada).

Il progetto presentato da Sitges è Irati, un dark fantasy in basco, realizzato da Paul Urkijo Alijo (Errementari, El Bosque negro o Monsters Do Not Exist, tra gli altri), e racconta un viaggio verso la battaglia di Roncisvalle sulla scia di Carlo Magno. L’anno scorso, il Festival di Sitges ha presentato Baby, di Juanma Bajo Ulloa. Gli altri sei film presentati al forum sono Foreign Cop (di Maxim Bessmertny), Huesera (Michelle Garza Cervera), I Have To You (Tim Kasher), Illicit (Minji Kang), Three for Eternity (Rami Yasin) e Violation (Madeleine Sims-Fewer & Dusty Mancinelli). Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli, intanto potete trovare notizie riguardo i festival cinematografici italiani in questo articolo.