Observer System Redux si mostra in una nuova immagine

Observer System Redux, remaster del titolo horror a tema cyberpunk della software house Bloober Team, si mostra in una nuova immagine, proponendoci un sistema di illuminazione migliorato, degno delle console next gen su cui è previsto l’arrivo quest’estate. Tale immagine, che potete trovare in calce alla notizia, è stata rilasciata direttamente dallo studio di sviluppo, un pò probabilmente per dire che la produzione va avanti, un pò per far ammirare di come la rivisitazione dell’illuminazione dia effettivamente una spinta enorme al gioco.

Ne sapremo di più a breve, esattamente il 5 Giugno, data in cui verrà svelato di più dagli sviluppatori tramite IGN ed il programma Summer of Gaming. Oltre ai miglioramenti grafici, l’horror cyberpunk avrà anche meccaniche di gameplay più fresche ed in più nuovi contenuti sulla storia i quali, parola dello studio dietro lo sviluppo del titolo, porteranno il playthrough dell’avventura ad un incremento del 20%.

Prima di lasciarvi all’immagine sotto, vi ricordiamo che Observer, quello originale, è attualmente disponibile su Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC. Inoltre, teniamo a precisare che Bloober Team è lo stesso studio che sta attualmente lavorando alla nuova IP esclusiva per Xbox Series X e PC, The Medium.