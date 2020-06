Cyberpunk 2077: rinviato l’evento Night City Wire

Cyberpunk 2077 si è visto rinviare da CD Projekt RED l’evento digitale Night City Wire, inizialmente previsto per il prossimo 11 giugno. Nonostante mancasse ancora una settimana al giorno stabilito, il team di sviluppo polacco ha deciso di seguire molte altre aziende, posticipando l’evento a causa della situazione che si sta verificando negli USA causata dalla morte di George Floyd.

Nel comunicato diffuso tramite Twitter, oltre a schierarsi contro ogni forma di razzismo, il team di sviluppo ha condiviso anche la nuova data in cui si terrà l’evento: 25 giugno 2020. Dunque, bisognerà attendere solo qualche settimana per scoprire tutti gli aggiornamenti e tutte le nuove informazioni destinate all’FPS-RPG. Intanto, vi ricordiamo che anche il Summer of Gaming è stato rinviato di qualche giorno da IGN.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

