Resident Evil 8 sarà cross-gen, confermata la prima persona?

Resident Evil 8 verrà presentato il prossimo 10 giugno, almeno stando ad alcuni rumor legati ad un possibile annuncio di Capcom destinato ai suoi ambassador. Mentre siamo in attesa di quel giorno, l’insider Dusk Golem ha parlato nuovamente tramite il suo profilo Twitter diffondendo nuove conferme sul gioco.

In primis, apprendiamo che il titolo sarà cross-gen e dunque, atteso sia su console next-gen che su quelle di attuale generazione (oltre che su PC). Inoltre, l’insider ha confermato che sarà un first-person-shooter, seguendo le orme del suo predecessore. Inoltre, il buon Dusk Golem ha anche affermato che inizialmente l’annuncio era previsto in occasione dell’E3, ma allo stesso tempo ha specificato che non conosce il giorno esatto dell’annuncio.

Dunque, egli non conferma né smentisce la data del 10 giugno, ma stando alle sue parole il reveal potrebbe comunque essere fissato nel mese corrente, aggiungendo però che Capcom comunque non andrà oltre il mese di agosto per il reveal.

(2/2) The only reason it might not is it's not a launch game.

Resident Evil 8 I have no idea when the reveal is, but it was supposed to be E3 originally. It's a cross-gen game, similarly I think August is the latest it'll show up, but I suspect it'll show up somewhere this month

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 31, 2020