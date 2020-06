SEGA: lo scoop a riferimento a FOG Gaming?

SEGA ha annunciato in queste ore Game Gear Micro, la nuova console dalle minuscole dimensioni in arrivo in 4 colorazioni differenti. A quanto pare però lo scoop atteso sarebbe un altro, ma riguarderebbe qualcosa di non molto interessante per noi occidentali. Il colosso nipponico sarebbe pronto a lanciare in Giappone il suo nuovo servizio cloud FOG Gaming.

Come svelato tramite Twitter dal famoso “Dr. Serkan Toto”, questo servizio sarebbe infatti destinato alle sale giochi giapponesi e rivoluzionerebbe i cabinati. La sua tecnologia infatti permetterebbe di ridurre i costi della gestione delle sale giochi, garantendo allo stesso tempo di avere le macchine sempre accese e attive anche in orario di chiusura. Se ciò dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una notizia di poca rilevanza per noi europei.