Frostpunk: nuova espansione in arrivo questa estate

La terza e ultima espansione di Frostpunk, titolo della 11 Bit Studios, uscirà questa estate e si chiamerà On the Edge. Precedentemente noto come Project TVADGYCGJR, l’espansione introdurrà un nuovo scenario ambientato subito dopo la Grande Tempesta.

Dopo la campagna base del gioco, On the Edge introdurrà nuove sfide e una nuova mappa “desolata” per la sopravvivenza dei giocatori. Ci saranno meccaniche uniche in cui imbattersi sia in città che fuori, nella Frostland. Come prima, tuttavia, la sopravvivenza sarà fondamentale anche se avrà un enorme costo a livello morale.

Frostpunk ha ottenuto un discreto successo dal suo lancio per PC nel 2018, e ha visto una serie di aggiornamenti gratuiti come Survivor Mode, The Fall of Winterhome e Endless Mode insieme a un’espansione a pagamento, The Last Autumn. Lo studio al momento sta lavorando duramente ad un nuovo progetto, che probabilmente uscirà nel 2021, quindi restate con noi per ricevere ulteriori dettagli sul titoli in uscita.