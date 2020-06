The Coma 2 Vicious Sisters: in uscita il 19 Giugno su Playstation 4 e Nintendo Switch

The Coma 2 Vicious Sisters verrà lanciato sul mercato il 19 Giugno per PlayStation 4 e Nintendo Switch, che verranno seguiti da Xbox One in un secondo momento ma sempre e comunque nel 2020: ne hanno dato l’annuncio il publisher Headup Games e lo sviluppatore Devespresso Games.

Il titolo supporterà le opzioni di lingua inglese, coreano, francese, tedesco, russo, cinese semplificato, ucraino, spagnolo, tailandese, portoghese e portoghese brasiliano. Vi ricordiamo inoltre che questo lancio segue quello già avvenuto su Steam, il 28 Gennaio. Di seguito, una piccola overview del gioco:

The Coma 2 Vicious Sisters continua la storia oscura introdotta in The Coma Recut. Nonostante sia un sequel, non è necessario avere familiarità con la storia del primo titolo. Questa volta, i giocatori assumono il ruolo della nuova protagonista Mina Park, un personaggio secondario del primo gioco. Mina è costretta a fuggire dal suo liceo deserto per non cadere nelle grinfie di un implacabile, psicotico slasher. Presto si rende conto di essere stata inconsapevolmente trascinata in una versione pericolosa e oscura della sua realtà mentre esplorava il quartiere circostante. The Coma 2 Vicious Sisters esplora i temi universali dell’amicizia, del bullismo e delle pressioni dei risultati accademici in un distinto contesto coreano. I giocatori devono bilanciare l’urgenza dell’esplorazione mentre si preparano a incontri pericolosi che si tradurranno in scene ramificate, finali multipli e possibili danni permanenti.

Mina Park, una studentessa della Sehwa High, si sveglia a notte fonda nella sua scuola. Presto si rende conto che qualcosa non va. Il suo ambiente un tempo familiare si è trasformato in qualcosa di oscuro. Si ritrova perseguitata da uno slasher che assomiglia stranamente al suo insegnante di inglese. Per sopravvivere, Mina si avventura oltre i confini della sua scuola e nel distretto circostante. Lì incontrerà strane creature, misteriosi sconosciuti e inquieti alleati.

