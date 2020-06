Sea of Thieves: il titolo di Rare è ora disponibile su Steam

Dopo essere stato inizialmente disponibile sul Microsoft Store per PC, finalmente Sea of ​​Thieves approda anche su Steam, diventando inoltre già il titolo più venduto sulla piattaforma. Il gioco è ambientato in un mondo di pirati e incoraggia la caccia al tesoro tanto quanto il saccheggio ai danni di altri giocatori.

Oltre a salpare alla ricerca di manufatti e tesori perduti, i giocatori potranno anche affrontare capitani scheletri e molto altro. Verranno messe a disposizione tonnellate di missioni secondarie da completare, ma coloro che cercano una narrazione più profonda hanno ben 11 storie da svolgere. Comprendendo le due trame, queste offriranno circa 30 ore di gameplay.

Una volta giunti alla fine del gioco, si potrà aspirare a diventare una leggenda dei pirati. L’aggiornamento più recente, Lost Treasures, ha aggiunto la Daily Bounties all’esperienza di gioco, che può essere completata per ottenere più oro. Per adesso, vi rimandiamo alle prossime settimane per avere più aggiornamenti riguardanti Sea of Thieves, ma intanto possiamo goderci il gioco!