Dynasty Warriors 9 si aggiunge ai titoli PlayStation-Hits

Dynasty Warriors 9 è entrato a fare parte della line-up di PlayStation Hits, catalogo con alcuni dei giochi più apprezzati di PS4, acquistabili ad un prezzo più vantaggioso. Qui sotto potete leggere il comunicato da parte di KOEI TECMO:

“KOEI TECMO Europe è felice di annunciare il lancio di DYNASTY WARRIORS 9 – PlayStation Hits, un nuovo titolo della vasta library di giochi di KOEI TECMO che si unisce alla line-up di PlayStation Hits Edition. Il gioco è disponibile in formato fisico e digitale per PlayStation®4.

In DYNASTY WARRIORS 9 i giocatori potranno immergersi nella storia dell’era dei Tre Regni in dieci capitoli avvincenti, con ogni capitolo che porta il giocatore ad approfondire le impressionanti macchinazioni militari e politiche dell’epoca – a partire dalla Yellow Turban Rebellion fino all’unificazione definitiva della Cina.

“Siamo lieti di aver raggiunto un traguardo così importante nel ciclo di vita di DYNASTY WARRIORS 9″, ha afferma il producer Akihiro Suzuki. “Essere inclusi all’interno della line-up di PlayStation Hits è un grande onore per tutti noi del team di sviluppo e con questa versione, speriamo di raggiungere ancora più fan grazie all’azione ‘uno contro migliaia’ che ha reso la serie un fenomeno mondiale”.

Con il lancio, la versione del 2018 del gioco viene offerta insieme a una vasta gamma di entusiasmanti giochi per PlayStation®4 grazie alle vendite globali dinamiche di DW9. Il programma PlayStation Hits è un modo fantastico per i giocatori per recuperare giochi iconici su PS4 e vede il lancio del titolo a un nuovo prezzo più accessibile.”