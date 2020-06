Wired Productions e Koch Media stringono un accordo per raggiungere il mercato globale

Il pluripremiato publisher Wired Productions ha annunciato una partnership con Koch Media per espandere il suo mercato, Koch Media si occuperà della distribuzione delle edizioni fisiche dei suoi prodotti in Europa e in territori APAC selezionati. Con Those Who Remain a dare il via alla collaborazione, sono previste ulteriori uscite con Deliver Us The Moon, AVICII Invector e The Falconeer.

Con un portfolio impressionante, che va da un gioco horror d’atmosfera molto atteso, un’avventura fantascientifica già di successo, un rhythm-game dedicato alla superstar AVICII ed un ambizioso Aerial Combat RPG, sia Koch Media che Wired sono entusiaste di iniziare la loro partnership. Those Who Remain è il primo gioco a beneficiare della nuova collaborazione e sarà disponibile con una Deluxe Edition retail per PS4 e PC dal 10 luglio. La Deluxe Edition include un set di cartoline e il fumetto digitale della storia prequel, Those Who Remain Lights Out.

Those Who Remain è il primo titolo di una nuova partnership con Koch Media che copre l’Europa e i territori APAC, assicurando a Wired una distribuzione fisica globale completa per il suo crescente portfolio di prodotti. Il Dr. Klemens Kundratitz, CEO presso Koch Media, ha dichiarato:

Siamo sempre alla ricerca di nuovi fantastici fornitori di contenuti con cui collaborare. Ecco perché siamo lieti di lavorare con Wired Productions sulla loro line-up molto promettente. Tutti i nostri team non vedono l’ora di iniziare, essendo uno dei principali partner mondiali nel settore del publishing fisico, supporteremo il portfolio in arrivo con la nostra competenza locale e globale. I prodotti originali e l’alta qualità di Wired Productions ci consentiranno di stabilire una partnership a lungo termine in un ampio segmento del mercato videoludico.

Dopodiché, è anche intervenuto Mauro Zullo, Business Development Manager presso Wired Productions:

Presso Wired, facciamo del nostro meglio per ogni sviluppatore con cui collaboriamo, e questo accordo con Koch Media, è il prossimo passo nell’evoluzione della nostra azienda. Siamo in continua crescita nel nostro team e, laddove sia disponibile esperienza, utilizziamo tale risorsa. L’esperienza di Koch Media nella distribuzione non è seconda a nessuno e siamo lieti di poter iniziare a lavorare a stretto contatto con loro sul nostro entusiasmante portfolio in futuro.

Dopo una prima collaborazione con i Paesi Nordici nel 2019, entrambe le parti sostengono che un accordo di reciproco sostegno sia il prossimo passo avanti. Il mercato fisico è una parte importante della strategia futura di Wired Productions e questo è solo l’inizio della partnership di Wired Productions con Koch Media, al fine di continuare l’accordo per coprire tutta la line up 2021 e 2022.