Xbox Series X: confermato il lancio anche in Giappone

Nel bel mezzo della pandemia mondiale di Coronavirus, in molti si sono chiesti se il lancio di Playstation 5 e Xbox Series X sarebbe stato compromesso, dal momento che specialmente durante i primi mesi del lockdown abbiamo assistito ad una sequela di rinvii e cancellazioni di eventi non indifferente. Dubbio che, specialmente per quanto riguarda la console di Microsoft, è stato particolarmente sentito in Giappone (pandemia o no), specialmente in virtù di quanto accadde per il lancio della precedente console, l’Xbox One.

A questo proposito però, gli addetti ai lavori hanno fatto proprio in queste ore chiarezza ai reporter di Famitsu: l’uscita dell’Xbox Series X rispetterà lo stesso calendario previsto per l’Europa e il Nord America, vale a dire che potremo finalmente mettere le mani sulla nuova console a ridosso delle festività di fine 2020.

Inoltre, l’azienda ha ulteriormente confermato per lo stesso periodo l’uscita dei maggiori titoli previsti per la next gen, ovvero Assassin’s Creed Valhalla, Halo Infinite e Scarlet Nexus. Curiosamente, non è stata fatta menzione dell’unico titolo strettamente collegato al Giappone, ovvero Yakuza Like A Dragon.

Vi ricordiamo comunque che sia Sony che Microsoft hanno precedentemente assicurato che le loro console di nuova generazione usciranno contemporaneamente in tutto il mondo, e che quasi sicuramente verrà rispettato il calendario precedentemente indicato.