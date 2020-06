Pokemon Spada e Scudo The Crown Tundra: nuovi dettagli

Game Freak ha annunciato ieri che la prima espansione di Pokemon Spada e Scudo, vale a dire The Isle of Armour arriverà il 17 giugno. Tuttavia, ha anche rilasciato alcune nuove informazioni su The Crown Tundra, che uscirà questo autunno. La storia vedrà i giocatori guidare una squadra di esplorazione alla scoperta della nuova area invernale.

Le Pokemon Dens viste nelle Max Raid Battles potranno essere esplorate, e i giocatori avranno la possibilità di intraprendere un’avventura Dynamax con altri tre compagni. Qualsiasi Pokemon Dynamax incontrato in queste avventure può essere combattuto in una Max Raid e catturato in caso di vittoria. Presente anche il Galarian Star Tournament che presenta battaglie 2v2 con alcuni personaggi precedentemente visti.

Per quanto riguarda invece i Pokemon Leggendari, ci saranno Regieleki, un tipo elettrico; Regidrago, un Pokemon Drago; e Pokemon di tipo volante che ricorderanno Moltres, Zapdos e Articuno.

Pokemon Spada e Scudo The Crown Tundra è disponibile a 30 dollari con l’ Expansion Pass. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi mesi, e preparatevi per The Isle Of Armour.