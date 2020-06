Ieri vi avevamo mostrato lo spot TV, della durata di 30 secondi, di The Last Of Us Part II; oggi invece sui canali social di PlayStation è stato pubblicato il filmato esteso di quel video, di un minuto e 20, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il filmato ora inizia proprio con Ellie (Ashley Johnson) che canta la versione di Lotte Kestner di True Faith dei New Order. Lasciandovi al video vi ricordiamo che The Last Of Us Part II sarà disponibile su PlayStation 4 dal 19 giugno.