Marvel’s Iron Man VR Provato: abbiamo indossato l’armatura

Marvel’s Iron Man VR è un nuovo interessante titolo dedicato al supereroe più indistruttibile della scuderia Marvel, protagonista questa volta di una avventura adrenalinica in Realtà Virtuale, che potrebbe spingere parecchio le vendite del visore Sony. La redazione di GamesVillage ha provato per voi in anteprima il gioco, disponibile in versione demo sul PlayStation Store da qualche giorno, scopriamolo insieme.

Marvel’s Iron Man VR: inizia l’avventura

Dopo un download pesante poco meno di 17 GB è arrivato il momento di indossare il visore PlayStation VR che, come per magia, si trasforma nel fantascientifico casco di Iron-Man, mettendoci nei panni dell’uomo d’acciaio più famoso del globo. La prima impressione, dobbiamo ammetterlo, è decisamente stupefacente, il visore Sony ci ha regalato parecchi mondi alternativi da esplorare, tra titoli ben adattati alla Realtà Virtuale, come Resident Evil VII di Capcom, fino a titoli espressamente nati per la VR, come l’indimenticabile Star Trek Bridge Crew, che abbiamo recensito qui, o il recente Paper Beast del maestro Eric Chahi, una notevole prova d’autore che trovate in questa pagina. Il titolo richiede necessariamente l’uso dei due controller Move, che sono stati implementati in maniera davvero ben curata, anche nel momento in cui essi spariscono dal campo visivo della telecamera PlayStation Eye, ad esempio, grazie ad una ottimizzazione dei sensori di movimento, l’azione resta fluida e senza errori di sorta. Del resto l’hardware PSVR comincia ormai ad avere una certa età, e la conoscenza dello stesso da parte degli sviluppatori inizia a farsi sentire, con soluzioni migliori rispetto alle prove di inizio ciclo vitale. Prima di accingerci a giocare sarà necessario un piccolo tutorial per le azioni base, come mettere le braccia aperte in posizione di volo, cosa che ci farà da subito immedesimare nell’iconico uomo d’acciaio. Ottime notizie per chi non dovesse possedere i Move, perché Sony Interactive Entertainment ha annunciato che il tre luglio 2020, data ufficiale di uscita del gioco, sarà disponibile anche un cofanetto da collezione con gioco in versione fisica e due Sony Controller Move.

Marvel’s Iron Man VR: il volo virtualmente perfetto di Tony Stark

Il livello di immersività del titolo in uscita a breve Marvel’s Iron Man VR è decisamente alto, con un realismo elevato e meccaniche di controllo intuitive e semplici, ma non per questo all’acqua di rose. Una volta impugnati i due Move la sensazione di essere davvero nello spazio e poter volare grazie alla tuta iper-tecnologica di Iron-Man prenderà il sopravvento, e sembrerà davvero di essere li fuori, piuttosto che in una stanzetta buia con un visore in testa. Pur non arrivando ai livelli del diretto concorrente Oculus Rift, il visore PlayStation VR, in questa demo del gioco, mostra decisamente i muscoli, e siamo convinti che il titolo finale farà parlare a lungo delle sue qualità. L’ottimizzazione del gioco è a livelli davvero alti, e Marvel può essere decisamente soddisfatta. Siamo dunque lontani dai tempi in cui un tie-in tratto da franchise più o meno famosi si poteva appoggiare comodamente solo ad un nome famoso per lanciare prodotti scadenti sul mercato. In realtà a volte questo succede ancora, ma non è il caso del pregevole titolo in Virtual Reality dedicato ad Iron-Man. Il gioco, peraltro, è una esclusiva assoluta per PlayStation VR, e per i fan Marvel diventa quindi una vera killer application per la periferica.

Trecento chilometri orari e via, verso la libertà assoluta

Il doppio click sui controller Move diventerà per il giocatore una porta verso il paradiso, tramite questo comando si attiva infatti la modalità turbo, che permette alla super tuta di toccare velocità incredibili, come i trecento km orari. Nonostante l’enorme velocità la fluidità e la risposta dei comandi resta perfetta, con un rapporto che oseremmo definire di 1:1, cosa non sempre scontata nelle produzioni PSVR, come sappiamo. L’hardware è sfruttato al massimo ed il motore grafico con cui è realizzato il gioco, Unity, è anch’esso allo stato dell’arte. Dietro alla realizzazione del gioco si nasconde un nome importante, magari poco noto alle masse, ma già conosciuto dagli appassionati, ovvero il talentuoso studio statunitense Camoufaj, fondato dal celebre Rayan Payton, già collaboratore di Kojima Productions e 343 Studios. Il gruppo si è fatto notare nel 2013 per il divertente Survival Horror Republique per PC e Mobile ed è al primo titolo sviluppato per Sony Interactive Entertainment America.

Un primo assaggio di una avventura indimenticabile

Dalla pur breve demo emergono diversi interessanti particolari su Marvel’s Iron Man VR. Oltre ad una trama che sembra essere ben realizzata, troviamo anche un gameplay solido e decisamente vario. Cosa non sempre presente nelle produzioni PSVR. Un buon collage di generi, che spazia, è proprio il caso di dirlo, tra il simulatore di volo, spesso con regole più tattiche e simulative che semplicemente arcade, allo sparatutto tradizionale, pur contornato da interessanti puzzle. All’inizio, ad esempio, sarà necessario affrontare una serie di prove per riparare un aereo danneggiato, il tutto volando molto veloci. Gli sviluppatori hanno parlato di molta altra carne al fuoco, ad esempio scontri corpo a corpo, non presenti nella demo, ulteriore trama appassionante, e maggiore interattività con i diversi ambienti. A volte alcuni passaggi ci sono sembrati ostici, ma gestire il tutto in modalità Virtual Reality, lo sappiamo, è sempre più complesso rispetto al gaming da schermo tradizionale.

Con una uscita sul mercato prevista per il tre luglio 2020, Marvel’s Iron Man VR promette di essere una avventura appassionante, con trama ben scritta, un team di sviluppo talentuoso alle spalle, ovvero Camouflaj, uno sfruttamento dell’hardware di PlayStation VR ottimizzato al massimo, ed un solido motore grafico, il classico Unity. Il titolo richiede necessariamente l’uso dei due controller Move, che sono stati implementati in maniera davvero ben curata e, per chi non li avesse, ecco arrivare anche un bel bundle da collezione. Un buon mix tra generi d’azione, tra cui simulazione di volo e sparatutto in testa, e, ovviamente un personaggio iconico come Iron-Man. Un gioco che, almeno fino ad una prova definitiva, promette di essere all’altezza del franchise a cui si appoggia. Il nostro Hands-On è quindi decisamente positivo.