Gwent: rivelata la nuova espansione, Master Mirror

Oggi CD Projekt RED ha rivelato la quinta espansione di Gwent: The Witcher Card Game. Si chiama Master Mirror e sarà disponibile su PC, iOS e Android a partire dal 30 giugno; porterà 70 nuove carte. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come descritto nella news del sito ufficiale del gioco:

“L’espansione Master Mirror introduce oltre 70 nuove carte a tema, con l’oscura influenza di Gaunter O’Dimm — Il Signore degli Specchi — insieme al ruolo che ha ricoperto in eventi chiave nella storia del Continente. Tra queste nuove aggiunte troviamo carte di fazione, tra cui una nuova tipologia di carta leggendaria che si evolve in aspetto e potenza con il progredire della battaglia. Saranno inoltre introdotte 11 carte neutrali, utilizzabili con ogni fazione, assieme a nuovi status e abilità.

In preparazione all’arrivo della prossima espansione, abbiamo introdotto delle offerte per la prenotazione di Master Mirror nel negozio di GWENT. Questi bundle vi garantiranno l’accesso alle nuove carte dell’espansione all’uscita, con una skin comandante di Gaunter O’Dimm unica, oltre a un dorso carta ispirato al Signore degli Specchi e altri titoli. Tutti questi oggetti sono disponibili non appena concludete l’acquisto, dunque non dovrete aspettare l’uscita dell’espansione per sfoggiarli.”

Ricordiamo infine che il gioco è disponibile da metà maggio anche su Steam.