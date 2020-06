Desperados: pubblicato il trailer interattivo

THQ Nordic torna a mostrare Desperados III, e lo fa con un particolare trailer intarattivo. Come fanno sapere gli sviluppatori, il gioco è incentrato sulle scelte, non su come si evolve la storia, ma su come si padroneggia un determinato scenario. Alla fine del filmato infatti, potrete scegliere la via più silenziosa oppure quella più diretta faccia a faccia, e vedere come cambia il tipo di combattimento.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Desperados III sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 16 giugno, ed uscirà ben 13 anni dopo Helldorado, sequel di Desperados 2.