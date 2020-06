Bohemia Interactive non verrà acquisita da Tencent

Bohemia Interactive non sembra passarsela bene ultimamente, data la recente uscita di informazioni riguardo la possibile chiusura dei battenti. Recentemente, lo studio ceco è stato protagonista di altre spiacevoli notizie ma, a quanto pare, stavolta ha finalmente lasciato dichiarazioni in merito. Andiamo più nel dettaglio. Negli ultimi tempi, il loro ultimo titolo DayZ, nato in verità da una mod per il famosissimo Arma 2 e creata da una sola persona, non sta andando come previsto e, per ultimi tempi, intendo davvero parecchi anni. Quello che doveva essere (ed è stato, per certi versi) il pioniere del genere Battle Royale, con l’aggiunta di sopravvivenza in un mondo sandbox, è stato in realtà prossimo al fallimento in più occasioni.

Da quanto possiamo cogliere, inizialmente lo studio sembrava stesse per essere acquisito da Tencent, la compagnia cinese che si sta facendo avanti da un pò di tempo a suon di acquisizioni, appunto. Da un report di The Information, usciva che Tencent avesse acquisito tra il 70% e l’80% dello studio ceco, ad un ammontare di circa 260 milioni di dollari. Fortunatamente però, la compagnia slava ha in realtà negato tutto sulla questione dell’acquisizione da parte di Tencent. Essa rimane, ad oggi, indipendente e a dirlo è il boss della sezione marketing Petr Polácek, il quale ha affermato quanto scritto qui sotto: