PS5: Epic ha riscritto parte dell’Unreal Engine per l’SSD

Altre informazioni su PS5 rivelano che Epic Games, creatori di Unreal Engine, hanno dovuto riscrivere alcune parti del motore grafico per rimanere al passo con l’ SSD della console di casa Sony. Tutti abbiamo visto come la nuova tech demo di Unreal Engine 5, nuova versione del motore di Epic, brilli di luce propria e ciò, a quanto pare, è dovuto anche all’ SSD della console stessa.

Infatti, non è solo grazie all’aiuto dei potenti componenti quali CPU e GPU, ma anche l’SSD pare essere rivoluzionario per quanto concerne lo sviluppo dei titoli. Epic ha scelto proprio questa console per via della tecnologia dell’SSD proprietaria di Sony stessa.

Playstation 5 fornisce un enorme passo in avanti nei campi della computazione e performance grafiche, ma il suo sistema di archiviazione è davvero speciale. La possibilità di poter avere uno streaming (di texture) a velocità estremamente alte, fa sì che gli sviluppatori possano creare ambientazioni più dense e ricche di dettagli, facendo mutare il significato di “streaming”. E’ stato così impressionante che abbiamo dovuto riscrivere i nostri principali sottosistemi di I/O per Unreal Engine con in mente la console.”

Queste sono le parole di Nick Penwarden, facente parte del team ingegneristico di Epic. Ciò va al di là del semplice caricamento più rapido. Garantire quelle performance per ogni Playstation 5 vuol dire dare la possibilità agli sviluppatori di fondamentalmente cambiare i livelli sono progettati e quanto contenuto può essere portato.

Per quanto vero che sia Xbox Series X che Playstation 5 montano gli stessi SSD, Sony ha voluto spingersi oltre aumentando la velocità di trasmissione dati molto oltre le possibilità dei sistemi odierni, anche i più costosi, oltre che della stessa Xbox Series X. Intanto, vi riproponiamo il video della tech demo e, nell’attesa dell’uscita della console, vi terremo sicuramente aggiornati.