Capcom: il Pro Tour Online è stato posticipato

Tutti sappiamo delle vicende che stanno avvenendo negli Stati Uniti, vicende che toccano anche il mondo videoludico concretamente, come potete leggere qui. Fortunatamente le stesse società che producono videogiochi hanno scelto di schierarsi, una dopo l’altra, con l’hashtag Black Lives Matter. Tra queste ora rientra anche Capcom, la quale ha deciso di posticipare il Capcom Pro Tour Online che avrebbe dovuto tenersi questo fine settimana, il 6 Giugno. Ora come ora non si conosce ancora la nuova data.

Tale evento venne scelto, nel Maggio scorso, appositamente per la pandemia da COVID – 19. Una volta riproposta la nuova data da parte della software house, vi saranno complessivamente 18 tornei regionali online che finiranno con un torneo finale nelle regioni ad est del Nord America. I vincitori di ognuno dei 18 tornei online si qualificherà automaticamente per la Capcom Cup 2020.