Square Enix si schiera e dona per il movimento Black Lives Matter

Dall’ account Twitter di Square Enix arrivano nuovi post, dando la bella notizia che anche la famosissima software house del Paese del Sol Levante si schiera con l’hashtag Black Lives Matter. Ha inoltre informato che donerà ben $250,000 dollari alla causa e, continuando, afferma che farà di tutto per aumentare le donazioni in arrivo dagli impiegati a vari enti, tra cui il neonato movimento Black Lives Matter, appunto.

Molti publlisher e studi di sviluppo, la più recente Capcom ne è un esempio e si aggiungono Sony, Microsoft ed altri ancora, si sono già schierati per combattere quella che è forse la battaglia più feroce negli ultimi anni, al razzismo e all’odio e, in tutto ciò, non manca la partecipazione dei videogiocatori stessi.

— Square Enix (@SquareEnix) June 2, 2020