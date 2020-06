LOUD primo a raggiungere 1B visualizzazioni su YouTube

A poco più di un anno dalla sua fondazione, LOUD, un’organizzazione brasiliana di Esport focalizzata su Free Fire , ha raggiunto un traguardo sabato scorso (30 maggio) diventando la prima al mondo a raggiungere visualizzazioni 1B su YouTube . Ha superato artisti del calibro di FaZe Clan , che ha un numero vicino a quello ma ha 10 anni.

La formula utilizzata dall’azienda è simile a quella di FaZe Clan: riunire giocatori professionisti e influencer in una dimora, vivere, allenarsi per i campionati e produrre contenuti. Il canale ha attualmente 7,4 milioni di abbonati e il marchio 1B è stato raggiunto con 461 video.

I numeri mostrano lo spazio che Free Fire ha conquistato nel mercato locale. Secondo Renato Voltarelli, direttore della filiale brasiliana di Webedia Gaming, una multinazionale francese che detiene i diritti del sito di gioco internazionale IGN in Brasile e uno dei principali portali di Esport nel paese, il Versus , il gioco è un successo grazie a un’opportunità ben preso dai suoi produttori:

Garena è stata in grado di esplorare il vero potenziale dei giocatori locali, che non sono concentrati su PC o console di alto livello né sugli ultimi lanci di telefoni. È riuscito, in un modo molto genuino, a intensificare il consumo di un gioco funzionando su quasi tutti gli smartphone e anche offrendo una vasta gamma di opzioni di pagamento per crediti in-game, che vanno da negozi della lotteria, carte bancarie, depositi, cellulare operatori telefonici e molto altro.