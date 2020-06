Project CARS 3: ecco il reveal trailer

Project CARS 3 arriverà prima del previsto per PlayStation 4, Xbox One e PC! La Bandai Namco e lo sviluppatore Slightly Mad Studios lo hanno annunciato oggi con un reveal trailer da togliere il fiato.

“Preparatevi per il vostro Ultimate Driver Journey. Possiedi, aggiorna e personalizza centinaia di auto da strada e da corsa di marca d’élite. Personalizza il tuo personaggio per essere un vero eroe da corsa. E poi fatti strada, passa dall’essere il guerriero del fine settimana, a diventare la leggenda delle corse in meravigliose località di tutto il mondo.”