The Last of Us Part II: pubblicato il video “Inside the World”

The Last of Us Part II ha ricevuto l’ultimo dei suoi video della serie “Inside”. Alla scoperta del mondo (Inside the World) ci porta alla scoperta del mondo di gioco che i giocatori dovranno affrontare per portare a compimento la vendetta di Ellie. Parliamo di un video di circa 8 minuti con tanto di commento degli sviluppatori.

Il filmato propone dunque le varie ambientazioni presenti nell’action-survival horror game, che porterà i giocatori a percorrere scenari innevati, città abbandonate (vedi Seattle) e fitte foreste piene di alberi ed erba, utilizzabile quest’ultima come mezzo per occultare la propria presenza ai nemici circostanti. Ovviamente, i vari paesaggi e location saranno occupati da nemici di varia natura, divisi tra soldati del WLF, Serafiti ed infetti di ogni specie. Riuscirete a sopravvivere al mondo di The Last of Us Part II?

Vi ricordiamo che il gioco verrà pubblicato solo su PlayStation 4 il 19 giugno 2020, mentre la nostra recensione sarà online il 12 giugno alle ore 9:00. Intanto, è disponibile in rete una versione estesa dell’ultimo spot TV. Avete letto la nostra anteprima del gioco di Naughty Dog?