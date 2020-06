La University of South Florida officia il programma di Esports

L’ Università della Florida del Sud (USF) ha lanciato il suo programma di Esport nei tre campus universitari per consentire agli studenti di connettersi e competere.

Dopo aver operato a titolo non ufficiale durante l’ultimo anno, il programma di Esport è stato ufficialmente formalizzato presso il dipartimento Ricreazione e benessere dell’USF. Come programma ricreativo ufficiale all’università, sarà ammissibile alle risorse e alle opportunità di finanziamento attraverso il governo studentesco.

Bart Stucker, coordinatore dei programmi per il tempo libero e il benessere presso il campus Sarasota-Manatee dell’USF , ha commentato lo sviluppo in un comunicato:

Esports è un’opportunità per noi di creare un ponte tra non solo giocatori competitivi e giocatori occasionali, ma persone che sono semplicemente interessato ai videogiochi.

Il programma di Esports era progettato per allinearsi con il consolidamento dell’università, che era previsto per il 1 ° luglio. La natura di ciò legherà la forza studentesca e gli amministratori di tutti e tre i campus, “creando un team ampio e coeso”.

Proprio il mese scorso, USF aveva collaborato con la Florida State University, l’Università della Florida centrale e l’Università della Florida per ospitare la “Battaglia per la Florida”, un torneo FIFA 20. L’università afferma che continuerà a lavorare con altri programmi collegiali di Esports per sviluppare e ospitare tornei in futuro.

Il programma Esports di USF farà il suo debutto sulla sua nuova pagina web alla fine di questo mese, fungendo da risorsa centralizzata per tutti gli aspetti del programma. Si dice che includa “programmi intramurali per tutto l’anno, opportunità di leadership degli studenti, informazioni sui team competitivi di USF e dettagli su come partecipare”.