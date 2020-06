Resident Evil 4 Remake: parla il Direttore

In poco più di un anno, Capcom ha pubblicato ben due remake della saga di Resident Evil, e non sembra che l’azienda abbia intenzione di fermarsi presto. Visto l’incredibile successo di Resident Evil 2 e 3, non molto tempo fa sono scoppiate le voci secondo cui anche il remake di Resident Evil 4 è attualmente in fase di sviluppo, con l’uscita prevista nel 2022.

A proposito del remake, è stato molto interessante constatare come Shinji Mikami, creatore della serie nonché direttore proprio del quarto capitolo della saga, si sia chiamato fuori dal progetto perché troppo impegnato con quello di Ghostwire: Tokyo, di Tango Gameworks.

In una recente intervista rilasciata a IGN, Mikami ha commentato anche il sopracitato remake oltre al lavoro svolto da Capcom in questo anno (accolto fra l’altro in maniera molto positiva visto l’enorme successo riscosso), dichiarando semplicemente di non avere alcun tipo di problema col titolo, fintanto che mantenga lo standard qualitativo dei due rifacimenti precedenti. Fra l’altro, il lavoro pare essere stato preso in carico dallo stesso team che ha curato il remake di Resident Evil 3, per cui sia noi che Mikami dovremmo poter dormire abbastanza tranquillamente.

Stando comunque agli ultimi rumors, in cima alla lista delle priorità di Capcom al momento c’è Resident Evil 8, che dovrebbe uscire nei primi mesi del 2021, per cui per ora possiamo solo attendere ulteriori novità.