Ghostwire Tokyo: Shiniji Mikami commenta il progetto

Anche se da Tango Gameworks ci saremmo tutti aspettati di sentire solo ed esclusivamente novità su The Evil Within 3, dobbiamo pur sempre ammettere che questo fantastico horror game studios ha a disposizione ben altre frecce di qualità per il suo arco. Una di queste è Ghostwire Tokyo: non ne abbiamo più saputo molto dall’E3 del 2019, ma i team hanno continuato a lavorare duro fino ad oggi.

In un’intervista rilasciata per IGN, il capo progetto Shiniji Mikami (fra le altre cose creatore della serie di Resident Evil), ha spiegato come il titolo fosse già stato in pre produzione per diversi anni, basato su un’idea della direttrice creativa Ikumi Nakamura, la quale ricordiamo ha lasciato il progetto ormai quasi un anno fa.

“Il team iniziale era composto da sole 5 persone, che poi sono diventate 10, ed hanno lavorato sul progetto per un po’ di anni prima che entrassimo in full production. Questo è sicuramente il progetto più lungo e complesso al quale ho preso parte“

Queste le parole di Mikami. Ricordiamo ancora una volta che l’unica traccia pubblica e tangibile di Ghostwire Tokyo la abbiamo avuta più o meno un anno fa, ma non escludiamo che avremmo potuto sicuramente vederne di più all’E3 del 2020, prima che venisse annullato per motivi ormai tristemente noti.