Apex Legends: i passaggi di King’s Canyon e molto altro

Apex Legends di Respawn Entertainment è attualmente arrivato alla sua quinta stagione, Fortune’s Favor, che ha portato modifiche alla mappa e una nuova leggenda, Loba, che è stat accolta molto positivamente. Tuttavia, ha anche introdotto alcuni strani nuovi passaggu nel King’s Canyon. Dove conducono? Potrebbe volerci un po ‘prima che i giocatori lo scoprano, ma c’è un piano per loro.

In un’intervista con VG247, il design director Jason McCord ha parlato di “fare qualcosa di nuovo” e di avere in mente questo tipo di cambiamenti che si “sbloccheranno” in seguito. Ovviamente, Apex Legends non è il primo gioco ad avere strani passaggi che conducono da qualche parte, ne sanno qualcosa i giocatori di Call of Duty Warzone, che hanno avuto a che fare con bunker misteriosi per un bel po’e probabilmente anche loro ne sapranno di più nella prossima stagione (che è stata recentemente rimandata).

Per quanto riguarda Apex Legends, l’ultima stagione ha anche introdotto missioni in cui i giocatori possono partecipare per risolvere un mistero più ampio. Il tempo dirà quali contenuti e modifiche future verranno aggiunti, per cui vi invitiamo a rimanere sintonizzati.