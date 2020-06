Kingdoms of Amalur Reckoning: Remaster attesa per Agosto

Big Huge Games e 38 Studios hanno dato vita con Kingdoms of Amalur Reckoning ad una fanbase devota nel corso degli anni, al punto che ora è ampiamente considerato un gioco ampiamente sottovalutato. Dopo il fallimento dei suoi sviluppatori poco dopo la sua uscita, le speranze che la proprietà continuasse a essere attiva era morta da molto tempo.

Nel 2018, THQ Nordic aveva acquistato i diritti di proprietà intellettuale, ma non molto tempo dopo ha notato che i diritti di pubblicazione del primo gioco erano ancora di proprietà di Electronic Arts, particolare che rendeva la release di una eventuale edizione remaster parecchio complicata. Sembra, tuttavia, che le due parti abbiano raggiunto una sorta di accordo, perché qualcosa del genere per il gioco è trapelata tramite il Microsoft Store.

Chiamato Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, è stato sviluppato da Kaiko – che in precedenza ha lavorato su vari altri remaster THQ, inclusi i giochi Darksiders e Red Faction: Guerrilla – e uscirà l’11 agosto. Promette “grafica mozzafiato e un gameplay raffinato “e includerà anche tutti i DLC rilasciati per il gioco.

Anche se questo non è un annuncio ufficiale, dovrebbe arrivare a breve (almeno così presumiamo), quindi vi invitiamo a rimanete sintonizzati.