Omaggio a Ryuichi Sakamoto con una proiezione gratuita

Domani, venerdì 5 giugno, è la Giornata Mondiale per l’Ambiente e in questa occasione sarà diffuso in streaming gratuito il film Ryuichi Sakamoto: Coda diretto dal regista Stephen Nomura Schible. Si rinnova la collaborazione tra Bim Distribuzione, Romaeuropa e MYmovies per dare vita ad un nuovo appuntamento speciale online. Il film, uscito nel 2017 in lingua giapponese, un ritratto delicato e poetico del grande Maestro giapponese e premio Oscar Ryuichi Sakamoto, del suo impegno nella difesa dell’ambiente prima e dopo il disastro di Fukushima, e un affondo nella sua sensibilità per le forze della natura con tutti i loro suoni e le loro voci.

Prima della proiezione del film ci sarà un incontro, moderato da Matteo Antonaci, in cui interverranno i rappresentati della Fondazione Romaeuropa, Junko Terao, giornalista, editor di Asia e Pacifico per il magazine Internazionale, Federica Patti, curatrice della sezione Digitalive di Romaeuropa, e Giuseppe La Spada, artista multimediale più volte collaboratore di Sakamoto. Inoltre lo stesso Ryuichi Sakamoto saluterà il pubblico tramite un videomessaggio gentilmente inviato per l’occasione. L’evento, interamente digitale, è gratuito e per partecipare alla visione collettiva del film in streaming sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o device a questo indirizzo e prenotare uno dei posti disponibili nella sala web. Potete trovare tante informazioni sugli eventi in programma a giugno nella nostra sezione movies.