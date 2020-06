John Wick: il regista parla dei finali del franchise

Hollywood è sempre alla ricerca del lieto fine, ma non per il super assassino John Wick, interpretato da Keanu Reeves. Mentre alcuni sostengono che ogni film del franchise sia fino ad ora finito con qualcosa di strabiliante, il regista Chad Stahelski non ha mai avuto questa intenzione, e sicuramente non si è avvicinato alla storia con questa precisa intenzione.

“Ci sono sempre piaciute la mitologia, le favole, e cose di questo genere, che in qualche modo finiscono e non ti dicono cosa succede il giorno dopo. L’unico esempio moderno che mi viene in mente è Il laureato. In un certo senso l’unica cosa che ottieni è quello che vedi: sono sull’autobus, stanno guidando … Cosa succederà dopo? Abbiamo sempre voluto finire così i film. Non vogliamo necessariamente che siano cliffhangers”

Quindi, piuttosto che stuzzicanti cliffhangers, Stahelski e il suo team stanno cercando di terminare ogni film in modo tale da consentire alla storia di continuare, piuttosto che portare la trama ad una conclusione accurata. La maggior parte di voi forse concorderà sul fatto che John Wick non è il tipo di franchising che potrebbe finire felicemente in modo credibile, nonostante tutti noi desideriamo che il sicario di Reeves trovi la pace.

Questo, naturalmente, fa venire in mente la fine del terzo capitolo John Wick dell’anno scorso: John Wick 3 Parabellum, che vede il nostro protagonista dichiarato scomunicato. Con una taglia altissima sulla testa, dopo aver assassinato un signore del crimine internazionale, Wick si mette in cerca di aiuto per salvarsi da spietati sicari e cacciatori di taglie.

Il film termina con Wick che viene tradito dal suo amico e manager del Continental che gli spara e lo fa cadere dal tetto del palazzo. Negli ultimi momenti del film viene mostrato che il corpo di Wick è scomparso ed è stato consegnato a Bowery King interpretato da Laurence Fishburne. I due promettono di portare la loro rabbia fino alla Gran Tavola e vendicarsi per l’affronto subito. Questo finale sembra tremendamente un cliffhanger, ma anche così Stahelski è fermamente convinto che non sia il suo scopo. Intanto noi aspettiamo con trepidazione ulteriori notizie sul quarto capitolo della saga.