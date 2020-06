Aya and The Witch: svelato il nuovo film di Studio Ghibli

Studio Ghibli ha condiviso i dettagli del suo primo film interamente animato in 3D CG, Aya and The Witch di Goro Miyazaki, figlio del celebre Hayao Miyazaki.

Aya and the Witch (in originale Aya a Majo) sarà presentato in anteprima sull’NHK giapponese questo inverno e sarà la prima opera interamente in 3D CG di Studio Ghibli. Hayao Miyazaki sta supervisionando il progetto basato sul libro per bambini di Diana Wynne Jones Earwig and the Witch, pubblicato nel 2011.

Il libro racconta la storia di Earwig, una ragazza orfana che vive nell’orfanotrofio di St. Morwald sin da quando era bambina, ma tutto ciò cambia il giorno in cui viene adottata da una misteriosa donna di nome Bella Yaga, che si scopre essere una terribile strega e porta Earwig a vivere nella sua casa piena di cianfrusaglie soprannaturali. Con l’aiuto di un gatto parlante, Earwig deve usare la sua intelligenza per sopravvivere nel suo nuovo ambiente magico. Il produttore di Studio Ghibli, Toshio Suzuki, ha rilasciato una dichiarazione sul film:

“Può Aya e la Strega fare bene dopo l’epidemia di covid? Ci ho pensato molte volte mentre guardavo i primi filmati. Poi ho capito che la grande caratteristica del film è la saggezza di Aya. Se solo avessimo la saggezza, potremmo superare qualsiasi cosa in qualsiasi epoca. Quando ci ho pensato, ero sollevato. Se Pippi Calzelunghe è la storia della ragazza più forte del mondo, Aya è la storia della ragazza più intelligente del mondo. Aya è sfacciata ma in qualche modo carina. Spero che sia amata da molti tipi di persone. A proposito, ho pensato che Aya mi ricordasse qualcuno, poi si è scoperto che era Goro stesso, il regista del film”.

