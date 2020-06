Daredevil: la Marvel riavrà i diritti entro il 2020

I Marvel Studios non dovranno aspettare ancora a lungo prima che Daredevil possa ricongiungersi all’MCU. La campagna dei fan nota come Save Daredevil, ha calcolato che restano solo sei mesi e poi i diritti di Daredevil verranno trasferiti da Netflix alla Marvel. A causa della natura del contratto tra Netflix e Marvel, quest’ultimo non è in grado di utilizzare personaggi come Daredevil, Luke Cage e Jessica Jones fino a due anni dopo la cancellazione delle rispettive serie tv. Netflix ha cancellato Daredevil alla fine di novembre 2018, il che significa che la Marvel riguadagnerà i diritti sul personaggio a novembre 2020. Come sottolineato dai fan, la Marvel avrà a quel punto riacquistato anche i diritti di Luke Cage e Iron Fist, poiché entrambe le serie sono state cancellate nell’ottobre 2018. I diritti di Jessica Jones e The Punisher seguiranno nel febbraio 2021. Tra meno di un anno, finalmente tutti e cinque i franchise torneranno di proprietà della Marvel.

La domanda ora è quando e come la Marvel intende utilizzare questi personaggi. Erano arrivate alcune voci a inizio maggio che possono far sperare nell’inizio di una quarta stagione di Daredavil, e i fan hanno avuto un breve momento di speranza che Charlie Cox potesse riprendere il ruolo nel prossimo terzo film di Spider-Man. Sfortunatamente, Cox ha smentito quella voce dichiarando:

“Non avevo sentito quelle voci, ma è certo che non si tratti del mio Daredevil. Non sono coinvolto.”

Soltanto il tempo ci dirà come questi personaggi saranno integrati (o reintegrati) nell’MCU. Per ora, la Marvel ha grandi progetti per altre serie di supereroi live-action su Disney +, tra cui Moon Knight, She-Hulk e Ms. Marvel. E a differenza delle serie Netflix, queste serie Disney + saranno strettamente intrecciate con i film MCU. Vi terremo aggiornati!