EA Access in arrivo su Steam?

Ricordate quando Electronic Arts annunciò, circa otto mesi fa, che avrebbe portato diversi titoli di sua proprietà su Steam? Bene, stiamo forse per scoprire che l’intero programma EA Access è in arrivo sulla piattaforma Valve. L’accordo partì con Star Wars Jedi Fallen Order che potete difatti trovare qui, fino a rilasciare seppur lentamente, altri titoli di grosso calibro come Dragon Age Inquisition, Unravel e così via. Difatti, tra i vari titoli EA, è possibile leggere la dicitura “Coming soon to Steam“, riferito al servizio del publisher americano.

Non possiamo munirci di una data ufficiale dato che EA non ha dichiarato nulla recentemente, però potremmo aspettarci buone nuove all’EA Play Live 2020. Ora come ora, l’evento digitale rimane in data 11 Giugno e dovrebbe presentare i consueti titoli annuali più, si spera, qualcosa di più. E, perchè no, qualche annuncio riguardo i titoli targati Electronic Arts in uscita su Steam.

Ora come ora, il servizio di EA Access è disponibile per Xbox One e Playstation 4 e su PC tramite la piattaforma Origin, sulla quale vi è inoltre la possibilità di ben due abbonamenti al servizio, il Basic ed il Premier, con i rispettivi vantaggi di ciascuno. Non ci resta che aspettare l’evento atteso la prossima settimana per saperne di più.