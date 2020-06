The Fabled Woods: nuovo mystery in prima persona in arrivo

Headup Games pubblicherà entro la fine del 2020 The Fabled Woods, un nuovo mystery adventure in prima persona sviluppato da CyberPunch Studios, che verrà lanciato per PC tramite Steam.

“Un visitatore? Dio, è passato così tanto tempo da quando ho avuto compagnia … Ahem. Ciao. Non molte persone vengono a trovarmi, soprattutto alla luce di tutto ciò che è accaduto da queste parti. Vedi, sono venuto qui per trovare qualcuno che è scomparso molto tempo fa. Qualcuno che pensavo di poter trovare tra questi alberi. Quel qualcuno era mio figlio. Esplora i boschi, vedi se riesci a provare e dare un senso a questo casino. Ma devo avvertirti, ci sono cose che potresti scoprire che saranno difficili e strane da ascoltare, ma dovrai ascoltarle. Percorri il sentiero meno battuto e scopri quali segreti si nascondono tra gli alberi …”

Funzionalità chiave

Tre narrazioni intrecciate da scoprire, pezzo per pezzo, mentre cerchi indizi su ciò che è accaduto.

Esplora al tuo ritmo in un’esperienza costruita da zero per i fan di uno storytelling gratuito e senza morte, come in giochi quali Gone Home e Firewatch.

Completamente doppiato, ascolta i personaggi mentre raccontano le loro storie di avvenimenti strani e misteriose direttamente a te, il giocatore, il tutto ambientato in un mondo vivente costruito con la tecnologia Unreal Engine.

Vi daremo prossimamente tutte le informazioni su The Fabled Woods, intanto potete trovare notizie su altri mystey in uscita in questo articolo.