Overcooked gratuito sull’ Epic Games Store

Il giovedì è il giorno in cui “il caveau di Epic si apre” per rilasciare il nuovo gioco settimanale. Questa volta è il turno di Overcooked, famoso e ben fatto party game a base pentole e fornelli. Può sicuramente essere apprezzabile, ma molti rimarranno probabilmente delusi principalmente per due motivi.

Uno di questi è che il titolo dato quest’oggi, è in realtà la seconda volta che viene reso gratuito e per di più sulla medesima piattaforma. Il secondo motivo, invece, è che si vociferava riguardo un altro titolo, che ad Epic sta piuttosto a cuore, ovvero Ark Survival Evolved. Non tutte le speranze sono perdute però, il prossimo gioco sarà rivelato l’ 11 Giugno.

Per chi non avesse ancora messo le mani sul titolo della Ghost Town Games Ltd. , il titolo da giocare in compagnia si basa sull’impersonare diversi chef ed usare ingredienti per cucinare un particolare piatto prima che finisca il tempo. E tutto ciò, in estreme difficoltà date da svariati ostacoli. Inoltre, non penserete mica di cucinare e basta. Dovrete servire voi stessi ai clienti e per di più pulire il caos fatto. Vi ricordiamo che Overcooked è disponibile anche su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, a questo link troverete la pagina per riscattare il titolo direttamente dal sito di Epic.