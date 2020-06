SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom: ecco il multiplayer trailer

Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Purple Lamp Studios hanno rilasciato un nuovo trailer di SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, introducendo la nuova modalità multiplayer del gioco. In modalità multiplayer, giocabile sia online che offline sullo stesso schermo, dà la possibilità a due giocatori di affrontare il malvagio Robo-Squidward. Ci sono 26 isole e sette personaggi giocabili, ognuno con attacchi unici. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated è in arrivo per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 23 giugno. Per ulteriori informazioni sul titoli potete visitare il nostro sito.

“Siete pronti ragazzi? Questo classico cult è tornato in tutta la sua fantastica spongebob-osità! Gioca nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e dimostra al malvagio Plankton che il crimine paga ancora meno di Mr. Krab. Vuoi salvare Bikini Bottom da robot fuori controllo? Certo che sì! Vuoi fare bungee jumping in mutande? Non vedi l’ora! Vuoi giocare con i tuoi amici nella nuova modalità multiplayer? Che la sfida abbia inizio!“

Caratteristiche principali

Gioca nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e usa le loro abilità uniche

Contrasta il piano malvagio di Plankton per governare Bikini Bottom con il suo esercito di robot stravaganti

Incontra innumerevoli personaggi della serie amata



Caratteristiche del remake