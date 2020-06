Riot Games presenta EPOS come partner ufficiale della Oceanic Pro League

La società di soluzioni audio EPOS , con sede in Danimarca , è stata scelta da Riot Games Oceania come partner audio ufficiale della Oceanic Pro League (OPL). Come parte dell’accordo, le cuffie EPOS verranno fornite alla League of Legends a partire dalla seconda divisione. Sebbene i dettagli finanziari non siano stati resi noti, l’accordo durerà fino alla fine del 2021.

Questa è la seconda mossa negli ultimi tre mesi per EPOS in quanto la società ha annunciato a marzo di estendere la sua partnership con North, un’organizzazione danese di Esport. Questo accordo ha visto North utilizzare le apparecchiature audio di EPOS sia per i viaggi che per le partite.

Uno dei 12 campionati regionali di League of Legends in tutto il mondo, le sponsorizzazioni per la lega e le sue squadre sono diventate di primaria importanza nella OPL. Riot Games ha dichiarato al campionato nel novembre dello scorso anno che non avrebbe più ricevuto stipendi di squadra e requisiti minimi di salario per i giocatori. Tuttavia, le squadre e la lega sembrano prendere piede mentre gli sponsor della lega e della squadra iniziano a farsi strada. A febbraio, il Chiefs Esports Club ha firmato un accordo di due anni con la Marvel che vedrà l’integrazione delle proprietà della Marvel nelle attivazioni del team.

OPL Split 2 inizia venerdì 5 giugno. I team OPL Legacy Esports, Chief Esports, Dire Wolves, ORDER, Avant Gaming, Pentanet.GG, Gravitas e MAMMOTH si contenderanno la possibilità di partecipare al Campionato mondiale, che si svolgerà a Shanghai , Cina alla fine di quest’anno. Pentanet.GG sostituisce Bombers, una squadra legata alla Essendon Football Club della Australian Football League. Pentanet.GG ha acquistato lo slot dall’organizzazione nel dicembre del 2019.