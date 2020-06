Evil Geniuses condivide i dettagli sull’affare LG UltraGear

Evil Geniuses e L G Electronics hanno collaborato per rendere LG UltraGear il monitor di gioco ufficiale dell’organizzazione nordamericana.

I monitor saranno installati nelle strutture di Evil Geniuses a Seattle e Los Angeles e saranno utilizzati dai giocatori e dallo staff in ogni luogo.

LG UltraGear sarà caratterizzato da contenuti digitali e flussi esclusivi dai giocatori di Evil Geniuses. Il logo dell’azienda apparirà anche sulla maglia dell’organizzazione, una sfaccettatura dell’accordo che è stato annunciato a fianco di un marchio .

Entrambi i marchi legacy stanno attualmente subendo cambiamenti. Evil Geniuses è nel bel mezzo di un rebranding fortemente pubblicizzato che è stato criticato dal fondatore ed ex CEO Alex Garfield , che sembra essere venuto recentemente ai cambiamenti .

Nicole LaPointe Jameson, CEO di Evil Geniuses , ha dichiarato:

In Evil Geniuses è stata a lungo la nostra strategia di partnership principale per costruire relazioni durature con le nostre partnership e attivazioni uniche da realizzare su misura per le esigenze dei nostri partner. Come parte del nostro rebranding, siamo più palesi sui cardini su cui si basa il nostro marchio e di conseguenza siamo in grado di allinearci facilmente con i partner che condividono quella mentalità, come LG. Siamo orgogliosi della nostra storia di portare nuovi partner nello spazio e di garantire una facile entrata negli Esport. Che si tratti di Monster che è un partner dal 2011 o addirittura di AMD dal 2016, i nostri fan supportano i nostri partner che danno fiducia ai nuovi partner a far parte della famiglia EG, e l’abbiamo visto di nuovo mentre continuiamo a costruire queste collaborazioni durature quando abbiamo scelto LG come nostro nuovo partner.