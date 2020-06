ESL Meisterschaft aggiunge Bitburger 0,0% come partner di ristoro

Il marchio di birra analcolica Bitburger 0,0% è stato annunciato come partner esclusivo per il rinfresco del campionato nazionale tedesco ESL Meisterschaft .

Bitburger 0,0% ha servito come sponsor dell’evento annuale ESL One Hamburg negli ultimi due anni e ora ha ampliato la sua partnership con ESL con questa aggiunta.

Marco Boor, Head of Sponsoring di Bitburger , ha commentato in un comunicato:

Esports è uno sport estremamente dinamico e in crescita e dal nostro punto di vista un tema di sponsorizzazione per il futuro. Come azienda moderna, facciamo sempre affidamento su sviluppi e tecnologie innovativi. Questo è il motivo per cui siamo entrati presto negli Esport e ora siamo molto felici di espandere ulteriormente la nostra partnership con ESL.