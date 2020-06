Bloodborne: diversi rumor lo vogliono in arrivo su PC

Bloodborne e il suo approdo su PC! Sono anni che gli utenti fantasticano sul possibile arrivo del souls-like di From Software su questa piattaforma, ma al momento il titolo resta vincolato su PlayStation 4. In realtà è possibile giocarlo anche su PC, ma soltanto tramite il servizio di gaming in streaming PlayStation Now. Ora però, una serie di rumor hanno riacceso le speranze dei giocatori.

Sloth Mom, molto seguito su Twitter, ha affermato che una sua fonte molto informata gli ha confermato che presto il gioco approderà su PC. L’insider Wario64 invece, sicuramente più conosciuto tra gli utenti, invita tutti ad aspettare ancora un po’. Infine, Imran Khan (ex-giornalista di Game Informer) ha affermato che i fan dei giochi From Software avranno molto da divertirsi nei prossimi 2 anni. Ovviamente, tutte queste affermazioni non possono che essere considerate semplici indiscrezioni, almeno fino all’arrivo di qualcosa di più concreto. Intanto, sono giunte nuove informazioni sul possibile sequel del gioco.

For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I've had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who's doing the port, you won't be disappointed. It genuinely is happening. pic.twitter.com/Gik2QA5J5q — Sloth Mom (@CaseyExplosion) June 4, 2020

You can play Bloodborne on PC with PS Now…or wait a little longer https://t.co/oDIc1tq2sf — Wario64 (@Wario64) June 4, 2020