Tales of Arise è sempre il most wanted di Famitsu

Tales of Arise si riconferma ancora una volta come il titolo più atteso in assoluto dai lettori di Famitsu. La classifica stilata nell’ultimo numero del magazine nipponico vede il gioco di Bandai Namco nuovamente in testa alla classifica, seguito al secondo posto da The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, che vi ricordiamo essere in attesa del suo titolo ufficiale.

Ciò che è cambiato invece è dal terzo posto in giù: Ghost of Tsushima guadagna il podio e dunque, il terzo posto, mentre Cyberpunk 2077 ha conquistati la quarta posizione. A scendere è stato Bayonetta 3, presente questa settimana in quinta posizione. The Last of Us Part II (qui la nostra anteprima del gioco) invece riesce a compiere di nuovo passi in avanti, rientrando per il rotto della cuffia nella top 10 settimanale: